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        Düzce'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele devam ediyor

        Düzce'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 449,6 gram uyuşturucu madde, 49 uyuşturucu, 52 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:40
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        Düzce'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele devam ediyor
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        Düzce'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 449,6 gram uyuşturucu madde, 49 uyuşturucu, 52 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Ekim-6 Kasım'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, toplam 449,6 gram esrar ve sentetik uyuşturucu, 49 uyuşturucu hap, 52 litre sahte içki, 283 kaçak içki aroma kiti, ruhsatsız 5 tabanca, 8 kuru sıkı, 3 tüfek ve 91 fişek ele geçirildi.

        Kent genelinde aranan şahıslara yönelik sorgulamalarda ise 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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