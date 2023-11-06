Düzce'de asetilen gazıyla uçan balon dolumu yapan kişiye para cezası Düzce'de helyum yerine zehirli olduğu tespit edilen asetilen gazıyla uçan balon dolumu yapan kişiye para cezası kesildi.

Düzce'de helyum yerine zehirli olduğu tespit edilen asetilen gazıyla uçan balon dolumu yapan kişiye para cezası kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ağa Mahallesi'nde izinsiz kurulmuş düzenekle uçan balon dolumu yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleriyle bölgeye gitti.

Burada teknik personel tarafından yapılan ölçüm ve denetimlerde, balonlara doldurulan gazın yanıcı, parlayıcı ve zehirli özellikteki asetilen olduğu tespit edildi.

Ölçümlerin ardından 5 bidon asetilen gazı ve düzeneğe imhası için el konuldu, dolum yapan İ.Y'ye idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri, daha sonra il merkezindeki balon satıcılarını denetledi.