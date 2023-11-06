Düzce'de silahla bacağından vurulan 2 kişi yaralandı

Düzce'de çıkan kavgada 2 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

N.Ö, Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Çarşısı içindeki bir iş yerinin önünde, husumetlisi olduğu ileri sürülen M.K. ile K.N'yi gördü.

Bu kişiler arasında başlayan tartışmada N.Ö, silahla M.K. ve K.N'yi bacaklarından vurarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan N.Ö'nün bulunması için çalışma başlatıldı.