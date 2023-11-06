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        Düzce'de silahla bacağından vurulan 2 kişi yaralandı

        Düzce'de çıkan kavgada 2 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 06.11.2023 - 21:24
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        Düzce'de silahla bacağından vurulan 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de çıkan kavgada 2 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        N.Ö, Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Çarşısı içindeki bir iş yerinin önünde, husumetlisi olduğu ileri sürülen M.K. ile K.N'yi gördü.

        Bu kişiler arasında başlayan tartışmada N.Ö, silahla M.K. ve K.N'yi bacaklarından vurarak yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olaydan sonra kaçan N.Ö'nün bulunması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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