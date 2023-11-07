Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine merkeze bağlı Yenitaşköprü köyündeki silah tamir atölyesine operasyon düzenledi.

Atölyede yapılan aramada, 17 tabanca, 100 tabanca üst kapak takımı, 95 yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 2 kuru sıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Ekipler, atölyenin işletmeciliğini yapan Y.K, babası M.K. ile çalışan E.G'yi gözaltına aldı.