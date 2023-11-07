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        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 00:30 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:36
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        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine merkeze bağlı Yenitaşköprü köyündeki silah tamir atölyesine operasyon düzenledi.

        Atölyede yapılan aramada, 17 tabanca, 100 tabanca üst kapak takımı, 95 yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 2 kuru sıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

        Ekipler, atölyenin işletmeciliğini yapan Y.K, babası M.K. ile çalışan E.G'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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