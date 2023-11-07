Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor
Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 269 gram uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 269 gram uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ekim-6 Kasım'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, toplam 269 gram esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ve sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 5 tabanca ile pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Yakalanan 24 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldı.
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