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        Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor

        Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 269 gram uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 18:15 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:25
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        Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor
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        Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 269 gram uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ekim-6 Kasım'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, toplam 269 gram esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ve sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 5 tabanca ile pompalı av tüfeği ele geçirildi.

        Yakalanan 24 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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