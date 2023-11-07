Düzce'de mutfak tüpünden çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Düzce'de mutfak tüpünden kaynaklandığı belirtilen yangında ev sahibi elinden yaralandı.

Otluoğlu köyü 19157. Sokak üzerinde yer alan iki katlı binanın birinci katında Yusuf Çakmak'a ait dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.

Mutfak tüpünden başladığı belirtilen yangına müdahale etmek isteyen Çakmak'ın elinde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çakmak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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