Düzce'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Adem Ok idaresindeki 34 GA 5628 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Düzce geçişi Turaplar mevkisi Ankara yönünde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Bariyerlere çarparak durabilen otomobildeki sürücü Adem Ok ve Süleyman Nadir Ataman ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kimliği henüz tespit edilemeyen ölen kişinin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.