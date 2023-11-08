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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

        Düzce'de evlerinde ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 01:39 Güncelleme: 08.11.2023 - 01:54
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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        Düzce'de evlerinde ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Şüpheliler S.K, Z.A, U.B, G.Y, A.G. ve A.T'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 38,3 gram uyuşturucu madde ve 427 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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