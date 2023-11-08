Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Düzce'de evlerinde ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.
Düzce'de evlerinde ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüpheliler S.K, Z.A, U.B, G.Y, A.G. ve A.T'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 38,3 gram uyuşturucu madde ve 427 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
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