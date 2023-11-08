GÜNCELLEME - Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı Düzce'de evlerinde ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'de evlerinde ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan S.K, Z.A, U.B, G.Y, A.G. ve A.T'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 38,3 gram uyuşturucu madde ve 427 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. ve Z.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrolle salıverildi.