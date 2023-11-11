Düzce'de aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi

Düzce'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki otomobilin üzerine devrilen aydınlatma direği vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu İstanbul Caddesi'nde kaldırım üzerindeki aydınlatma direği, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak İsa Alioğlu yönetiminde seyir halinde bulunan 34 RZ 1042 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Yaralanmanın olmadığı kazada, aracın tavanında hasar oluştu. Direk, vatandaşlar tarafından aracın üzerinden kaldırıldı.

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