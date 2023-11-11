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        Düzce'de aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi

        Düzce'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki otomobilin üzerine devrilen aydınlatma direği vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 19:51 Güncelleme: 11.11.2023 - 19:55
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        Düzce'de aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi
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        Düzce'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki otomobilin üzerine devrilen aydınlatma direği vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

        Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu İstanbul Caddesi'nde kaldırım üzerindeki aydınlatma direği, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak İsa Alioğlu yönetiminde seyir halinde bulunan 34 RZ 1042 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

        Yaralanmanın olmadığı kazada, aracın tavanında hasar oluştu. Direk, vatandaşlar tarafından aracın üzerinden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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