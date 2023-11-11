Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Düzce'de çekici ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:53 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de çekici ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        İhsan Süzer idaresindeki 60 AY 470 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Yola savrulan otomobile aynı yönde ilerleyen Akif Karagöz idaresindeki 06 KYD 42 plakalı otomobil ve Murat Bülbül idaresindeki 41 ET 721 plakalı çekici çarptı.

        Kazada bariyere çarpan aracın sürücüsü İhsan Süzer olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Melisa Süzer, Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kazada diğer sürücüler Murat Bülbül, Akif Karagöz, araçlarda bulunan Sema, Hatice ve Bünyamin Karagöz ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

        Ambulanslara alınan yaralılar Sakarya Hendek Devlet, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazada hayatını kaybeden İhsan Süzer'in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Düzce'de aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi
        Düzce'de aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi
        Vali Aslan, depremin 24. yılında arama kurtarma derneklerinin temsilcilerin...
        Vali Aslan, depremin 24. yılında arama kurtarma derneklerinin temsilcilerin...
        Başkan Özlü ve DTSO Başkanı Bıyık'tan "12 Kasım Düzce Depremi" mesajı
        Başkan Özlü ve DTSO Başkanı Bıyık'tan "12 Kasım Düzce Depremi" mesajı
        AK Parti'li Ayşe Keşir'den "12 Kasım Düzce Depremi" mesajı:
        AK Parti'li Ayşe Keşir'den "12 Kasım Düzce Depremi" mesajı:
        Düzce depreminin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze
        Düzce depreminin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze
        Deprem direnci artan Düzce, teşviklerle ekonomik gelişimini de sürdürüyor
        Deprem direnci artan Düzce, teşviklerle ekonomik gelişimini de sürdürüyor