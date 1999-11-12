Vali Aslan'dan 12 Kasım 1999 Düzce Depremi mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 24. yılında mesaj yayımladı.

Vali Aslan, mesajına, Türkiye tarihinin büyük afetleri arasında yerini alan Düzce Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlatarak başladı.

Söz konusu depremde 845 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Aslan, "Sevdiklerimizi, evlerimizi kaybettik. Büyük acılar yaşadık ama umudumuzu asla kaybetmedik. Yaşanan felaketi aşmak ve zarar gören şehrimizi yeniden inşa etmek için devletimizin destek ve teşvikleri ile Düzceliler olarak var gücümüzle, azimle ve kararlılıkla çalıştık." ifadelerini kullandı.

Aslan, ülkenin deprem kuşağında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlar olarak afet ve acil durum bilinciyle hareket etmeli ve hassasiyet göstermeliyiz. Ülke olarak yaşadığımız afetlerden de dersler çıkararak meydana gelebilecek her türlü doğal afet veya olağanüstü durumlarda vatandaşlarımızın can ve mal kaybı yaşamaması için devletimiz tüm imkan ve kapasitenin hızla seferber edildiği dinamik örgütlenme ile tüm gücüyle ve kurumlarıyla sahada olmuştur, olmaya da devam edecektir."

Aslan, mesajının sonunda depremlerde yaşamını yitirenlere yeniden Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.