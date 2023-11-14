Gölyaka'da mezarlıklarda çevre düzenlemesi yapılıyor

Gölyaka Belediyesi, ilçedeki mezarlıkların çevre düzenlemesine devam ediyor.

Esen Mahallesi'ndeki mezarlık duvarı yıkılarak belediye tarafından yenisi yapılmak üzere çalışmalara başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yakup Demircan, tahrip olan mezarlık duvarlarını vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yenilemeye başladıklarını kaydetti.

Demircan'a, AK Parti İlçe Başkanı Necmi Kap, Belediye Fen İşleri Müdürü Kenan Kayacı ve Esen Mahallesi muhtarı Halil Düzenli eşlik etti.

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