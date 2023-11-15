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        Şef Ömür Akkor, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Konuralp pilavı pişirdi

        Türk ve Osmanlı mutfak kültürüne yönelik çalışmalarıyla tanınan şef Ömür Akkor, Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde coğrafi işaretli Konuralp pirinciyle pilav yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:55
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        Şef Ömür Akkor, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Konuralp pilavı pişirdi
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        Türk ve Osmanlı mutfak kültürüne yönelik çalışmalarıyla tanınan şef Ömür Akkor, Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde coğrafi işaretli Konuralp pirinciyle pilav yaptı.

        Anadolu'nun yöresel lezzetlerini tanıtıcı gezilerine devam eden Akkor, Düzce'nin Konuralp bölgesindeki anti kenti gezdikten sonra tarihi 1800'lü yıllara dayanan ve "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak adlandırılan Konuralp pirincinden pilav yapmak için hazırlanan alana geçti.

        Akkor, etkinlik öncesi AA muhabirine, seyahatleri sırasında sürekli Düzce'nin içinden geçtiğini ama kenti detaylı olarak en son 20 yıl önce gezdiğini belirterek, "Bu sefer tabii bambaşka. Çok düzgün büyümüş. Çok kozmopolit. Aşağı yukarı 20 farklı etnik grup yaşıyor. Müthiş çeşitlilik ama müthiş de denge var." dedi.

        Özellikle Konuralp bölgesine tarihi yapısından dolayı hayran kaldığını dile getiren Akkor, "Bu kadar yakında, bu kadar etkileyici antik kenti daha önce görmeyişim benim cahilliğimmiş. Özellikle yukarıda yeni buluntulara baktım, acayipti. Düzce İstanbul'a çok yakın. Bunun haricinde yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri, fındığı, balıkları muhteşemdi." diye konuştu.

        Akkor, pirinç ve bulgurla yapılan pilavların en ilgili alan olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Ben tam bir pilavcıyım, pilav yemeyi çok seviyorum. Öğlen hamsili pilav yemiştik şimdi de Konuralp pilavı yiyeceğiz. Buranın pirinci saray kayıtlarında da görülüyor. Osmanlı belli yerlerden pirinç alıyordu. Konuralp de o bölgelerden biri. Burada ayrıca siyah pirincin de yetiştirilmeye başlandığını öğrendim. Anadolu toprağı böyle, ne eksen sana geri dönüyor."

        Yörede yaşayan kadınlardan Konuralp pirincinin özellikleriyle ilgili bilgi alan Akkor, daha sonra kazanın başına geçerek pişirdiği pilavı antik kente gelen ziyaretçilere ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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