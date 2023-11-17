Düzce'de depremde hasar alan okulun yıkımı devam ediyor
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde hasar alan Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi binasındaki yıkım çalışmalarını inceledi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde hasar alan Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi binasındaki yıkım çalışmalarını inceledi.
Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı raporu verilen lisenin eğitim öğretim faaliyetlerine geçici binada devam ediliyor.
Öğrencileri ziyaret eden Vali Aslan, daha sonra yıkımı devam eden eski binada incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Vali Aslan ayrıca Darıcı Mahallesi'nde inşaat çalışmaları tamamlanan Azmimilli İlkokulu’nun yeni binasını gezdi, eğitim-öğretime hazırlanması hususunda yöneticilerden bilgi aldı.
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