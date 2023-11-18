Düzce'de yılın ilk kar yağışı Kardüz Yaylası'nda başladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor.

İl genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'na yılın ilk karı yağdı.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde Pürenli Yaylası, Saçmalıpınar, Bakacak ve Güzeldere köylerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.