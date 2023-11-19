Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Y.G. idaresindeki 71 AVC 937 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan ailesinden T.G, S.G, E.G. ve A.G. yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kaza yerinden ayrılan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli

        Benzer Haberler

        Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de sağanak ve fırtına
        Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de sağanak ve fırtına
        Düzce'de kar nedeniyle makaslayan tır ulaşımı aksattı
        Düzce'de kar nedeniyle makaslayan tır ulaşımı aksattı
        D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
        D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
        Düzce'de yılın ilk kar yağışı Kardüz Yaylası'nda başladı
        Düzce'de yılın ilk kar yağışı Kardüz Yaylası'nda başladı
        Düzce'de sağanak etkili oluyor
        Düzce'de sağanak etkili oluyor
        Ormanda mantar toplarken kayboldu; minarenin ışıklarıyla yolu buldu
        Ormanda mantar toplarken kayboldu; minarenin ışıklarıyla yolu buldu