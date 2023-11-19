Beşiktaş Başkan Adayı Adalı, Düzce'de kongre üyeleriyle buluştu

Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, Düzce'de bir araya geldiği kongre üyelerinden destek istedi.

Merkeze bağlı Çiftlik Köyü'ndeki bir turizm işletmesinde gerçekleşen program 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edildi.

Projelerini anlatan Adalı, kongre üyelerinden 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda destek talep etti.

Programa, kongre üyelerinin yanı sıra Beşiktaşlı Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Faruk Darıyerli, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Bayram Ali Kubilay ve siyah-beyazlı taraftarlar da katıldı.

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