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        Düzce jandarması operasyonlarıyla uyuşturucuya geçit vermiyor

        Düzce'de son 1 haftada düzenlenen jandarma operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 18 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:00
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        Düzce jandarması operasyonlarıyla uyuşturucuya geçit vermiyor
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        Düzce'de son 1 haftada düzenlenen jandarma operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 18 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-20 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 57 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 70 gram kenevir tohumu ve 19 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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