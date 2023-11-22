Düzce Ticaret Borsası'nda (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,16 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Mısır silajı Kg HMS 2,04 Tombul kabuklu fındık Kg HMS 95,16 Mısır Kg HMS 4,32 Ihlamur yapraklı çiçek Kg HMS 400

HMS: Hazır Müstahsil Satış