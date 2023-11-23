Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde durdurulan otomobilde bulunan Uğur S. ve Mustafa C'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.