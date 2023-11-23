Düzce'de kereste atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Konuralp Bölgesi Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi Şantiye Sokak'taki kereste fabrikasının odun kurutma deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede atölyenin tamamını saran yangın, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 atölye çalışanı ambulansta tedavi edildi.

Olayda, atölyede hasara oluştu.

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