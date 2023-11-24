Düzce Valisi Aslan ve Belediye Başkanı Özlü'den Öğretmenler Günü mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Aslan, mesajında, eğitimin kıymetini yeniden tasavvur ederek bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlere bir kez daha minnettarlıklarını ifade ettiklerini belirtti.

Öğretmenlerin öğrencilere sadece ders anlatmadığını, aynı zamanda onların kalplerine dokunarak hayata hazırladığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz; öğrencilere sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket gibi birçok güzel hasletle donatılmış bireyler yetiştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren nadide anahtarlardır. Bilgiyle yoğrulan genç beyinlere ışık tutup, onları daha aydınlık yarınlara hazırlayarak ülkemizin geleceği yönünden önemli ve sorumluluğu ağır olan bir görevi yerine getirmektedirler. Günümüzde eğitim, sadece gelişmemizin ve kalkınmamızın ana unsuru değil, aynı zamanda milletimizin dünya üzerindeki yerini belirleyen stratejik bir unsurdur."

Aslan, öğretmenlik mesleğinin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar fedakarlık, sabır ve emek isteyen kutsal bir meslek olduğuna işaret ederek, "Bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerimize teşekkürü borç biliyorum." ifadesini kullandı.

- "Her öğretmenimiz baş tacımızdır"

Belediye Başkanı Özlü, öğretmenlerin, ülkelerin en önemli değerlerinin başında geldiğini belirtti.

İyi yetişmiş bir öğretmenin, her şart ve durum altında bir sınıfı, bir okulu hatta bir bölgeyi değiştirebilecek güce ve geleceğine yön verecek birikime haiz olduğunu vurgulayan Özlü, mesajında, "Fedakarlık ve özveri anlayışı içerisinde geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilim ve teknoloji ışığında geleceğe hazırlayan, milli ve manevi değerlerimizin eşsiz zenginlikleriyle donatarak dürüst bir insan ve vatandaş olmayı öğreten, ülkemizin geleceğinden sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlayan her bir öğretmenimiz baş tacımızdır. Bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli bir mesleği icra eden tüm öğretmenlerimizi, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nezdinde saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günlerini canı yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.