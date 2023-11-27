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        Düzce'de fırtınayla dalgalar yükselince deniz kenarındaki tesis çöktü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle yükselen dalgalar, deniz kenarındaki sosyal tesisin çökmesine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:24
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        Düzce'de fırtınayla dalgalar yükselince deniz kenarındaki tesis çöktü
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle yükselen dalgalar, deniz kenarındaki sosyal tesisin çökmesine neden oldu.

        İlçede dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgara yer yer sağanak da eşlik etti. Rüzgar, Ceneviz Kalesi Plajı'nda şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.

        Deniz kenarında bulunan belediyeye ait 2 katlı turistik tesisin büyük bölümü, fırtına ve 5 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle çöktü.

        Betonarme ve ahşap yapıdan oluşan, restoran ve kafe olarak kullanılan tesisteki yıkım havadan görüntülendi.

        Akçakoca Belediyesi, geniş çapta zarar oluşan tesiste hasar tespit çalışmaları başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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