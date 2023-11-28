Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çakar taktığı otomobiliyle video paylaşan sürücüye ceza uygulandı

        Düzce'de otomobiline çakar takan sürücüye 5 bin 541 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de çakar taktığı otomobiliyle video paylaşan sürücüye ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de otomobiline çakar takan sürücüye 5 bin 541 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 81 ACT 090 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan U'nun çakar lambalı otomobiliyle sosyal medyadan video paylaşımı yapması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler takibe aldıkları otomobili durdurdu.

        Otomobilde yaptıkları kontrolde, çakar lamba bulunduğunu, bazı teknik değişiklikler yapıldığını, muayene ve sigorta eksiği olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye 5 bin 541 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Düzce'deki Topuk Yaylası'na kar yağdı
        Düzce'deki Topuk Yaylası'na kar yağdı
        Çakar lambalı otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza
        Çakar lambalı otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza
        Gölyaka'da asfaltlama çalışmaları sürüyor
        Gölyaka'da asfaltlama çalışmaları sürüyor
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Düzce ve Karabük'teki mağaralar, akars...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Düzce ve Karabük'teki mağaralar, akars...
        Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı (2)
        Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı (2)
        Düzce'de 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan zanlı yakalandı
        Düzce'de 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan zanlı yakalandı