Düzce'de çakar taktığı otomobiliyle video paylaşan sürücüye ceza uygulandı

Düzce'de otomobiline çakar takan sürücüye 5 bin 541 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 81 ACT 090 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan U'nun çakar lambalı otomobiliyle sosyal medyadan video paylaşımı yapması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları otomobili durdurdu.

Otomobilde yaptıkları kontrolde, çakar lamba bulunduğunu, bazı teknik değişiklikler yapıldığını, muayene ve sigorta eksiği olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye 5 bin 541 lira ceza uyguladı.