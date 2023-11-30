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        Düzce'de bir ayda düzenlenen asayiş operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kasım ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 8'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:30
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        Düzce'de bir ayda düzenlenen asayiş operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kasım ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 8'i cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik şube müdürlükleri ekipleri, kasım ayında ilçedeki bazı iş yeri, otogar, kırathane, metruk bina, park ve okul çevrelerinde operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 180,94 gram uyuşturucu, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca 9 kişiye "Kabahatler Kanununa muhalefet" suçundan idari işlem uygulandı.

        Trafik ekipleri ise kasım ayı boyunca yapılan denetimlerde, 514 bin 360 lira para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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