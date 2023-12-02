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        Düzceli sporcu, 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

        Düzceli sporcu Kazım İlker Canbul, 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:56
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        Düzceli sporcu, 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu
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        Düzceli sporcu Kazım İlker Canbul, 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

        Türkiye Bilardo Federasyonu faaliyet programında yer alan şampiyonanın 2. etap müsabakaları, 23-30 Kasım tarihlerinde 166 sporcunun katılımıyla Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu Tesisi'nde yapıldı.

        Turnuvaya Düzce'den katılan Canbul, rakiplerini geride bırakarak 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonu oldu.

        Galeri
        Galeri

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