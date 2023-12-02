Düzceli sporcu, 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu
Düzceli sporcu Kazım İlker Canbul, 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.
Düzceli sporcu Kazım İlker Canbul, 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.
Türkiye Bilardo Federasyonu faaliyet programında yer alan şampiyonanın 2. etap müsabakaları, 23-30 Kasım tarihlerinde 166 sporcunun katılımıyla Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu Tesisi'nde yapıldı.
Turnuvaya Düzce'den katılan Canbul, rakiplerini geride bırakarak 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonu oldu.
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