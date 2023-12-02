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        Düzce'de motosikletin yaya ve bisikletliye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Düzce'de motosikletin yayaya ve bisikletliye çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:38
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        Düzce'de motosikletin yaya ve bisikletliye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de motosikletin yayaya ve bisikletliye çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kent merkezinden Aydınpınar köyü istikametine seyreden Furkan G'nin kullandığı 81 ACY 410 plakalı motosiklet, Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer K'ye çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet, daha sonra Mustafa E'nin kullandığı bisiklete çarptı.

        Kazada yaya, motosiklet ve bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Elinden yaralanan bisiklet sürücüsünün tedavisi ambulansta yapıldı. Diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Zafer K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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