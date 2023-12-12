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        Düzce'de kursiyerler dikiş makinelerini Filistinli kadın ve çocuklar için çalıştırıyor

        Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) eğitim gören kursiyerler, Filistinli kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla seferber oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:07
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        Düzce'de kursiyerler dikiş makinelerini Filistinli kadın ve çocuklar için çalıştırıyor
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        Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) eğitim gören kursiyerler, Filistinli kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla seferber oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BELMEK'teki eğitmen ve kursiyerler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla dikiş makinelerinin başına geçerek eşofman dikti.

        Kursiyerler ve kurs eğitmenleri tarafından yapılan çalışmanın ilk etabında dikilen 100 takım eşofman Filistin'e gönderildi.

        Kursiyerlerin hem malzeme tedariki sağladığı hem de el emekleri ile destek verdiği çalışma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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