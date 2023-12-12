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        Düzce'de köy okulu öğrencileri jandarmadan trafik eğitimi aldı

        Düzce'de jandarma trafik dershanesinde misafir edilen ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:15
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        Düzce'de köy okulu öğrencileri jandarmadan trafik eğitimi aldı
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        Düzce'de jandarma trafik dershanesinde misafir edilen ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gölormanı İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Melenpark Jandarma Trafik Dershanesi'nde misafir edildi.

        Dershaneyi gezen öğrencilere trafik semineri verildi, jandarma teşkilatını tanıtan sunumlar gösterildi.

        Çizgi film de izleyen çocuklar, daha sonra trafik eğitim parkurunda akülü araç ve bisikletlerle uygulamalı eğitim aldı.

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