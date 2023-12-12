Düzce Teknopark, Çin'de iş birliği anlaşmaları imzaladı

Düzce Teknopark, Çin'de düzenlenen "Kuşa ve Yol" etkinliğinde iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Düzce Teknopark'tan yapılan açıklamada, etkinliğin bilimsel ve teknolojik inovasyonun, uluslararası iş birliği boyutunu ön plana çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, etkinlikte Türkiye'nin Çıngdu Başkonsolosu Mehmet Mert Tokman, Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Ekibi ve 5 yenilikçi akademik girişimci firma, Sichuan Bilim ve Teknoloji Derneği Hizmet Merkezi Direktörü Shen Jun, Chengdu Bilim ve Teknoloji Derneği Başkan Yardımcısı Xie Jian gibi önemli isimlerin yer aldığı kaydedildi.

Etkinlikte, Agroeva Tarım Ürünleri, E&K Ar-Ge Mühendislik, Kuantum Teknolojileri ve Bilişim, Numerics Composites ve Ünibim Bilişim firmalarının yapay zeka, elektronik bilgi, biyolojik tarım ve yeni malzemeler alanlarında öncü projelerini ve iş birliği olanaklarını sunduğu vurgulanan açıklamada, Türk girişimci firmalar ve Çinli kurumlar arasında 10'dan fazla potansiyel iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkonsolos Tokman, Çin ve Türkiye'nin "Kuşak ve Yol" girişimindeki stratejik ortaklığının, her iki halk için de faydalı sonuçlar kazandırdığını belirtti.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara da "Bu ziyaretler, sadece mevcut iş birliklerimizi güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğe dönük stratejik ortaklıkları planlama fırsatı sunuyor. Çin'deki iş birliği, sadece bir başlangıç. İlerleyen süreçte, bilim ve teknoloji alanında daha derinlemesine ve sürdürülebilir projeler üreteceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, 70'den fazla iş ve bilim dünyası temsilcisinin katıldığı, Çin ve Türkiye arasında sürdürülen bilimsel ve teknolojik iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağladığı vurgulandı.