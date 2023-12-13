Düzce'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı Düzce'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Teknik ve fiziki takip yapılan 12 zanlının ev ve iş yerlerine yönelik aramalarda 13 gram kubar esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ile biri hafif makineli olmak üzere 3 silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.