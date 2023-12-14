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        Depremde hasar aldığı için yıkılan caminin temeli atıldı

        Düzce'de, 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Ayşe Metin Camisi, aynı yerde yeniden inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:07
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        Depremde hasar aldığı için yıkılan caminin temeli atıldı
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        Düzce'de, 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Ayşe Metin Camisi, aynı yerde yeniden inşa ediliyor.

        Yaka Mahallesi Lale Sokak'ta yıkıldığı yerde tekrar yapımına başlanan caminin temel atma törenine Kaymakam Bilal Doğan ve ilçe protokolü katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk harcın döküldüğü caminin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

        Temel atma töreninin ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

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