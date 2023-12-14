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        Düzce'de "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi devam ediyor

        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:50
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        Düzce'de "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi devam ediyor
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        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte Spor Lisesi'nden gönüllü gençler ile yürütülen projeye, şu ana kadar 1060 öğrenci katıldı.

        Bu hafta Uzunmustafa İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler geleneksel oyunlarla hem eğlendi, hem de birbirleriyle yarıştı.

        Projenin sonunda, başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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