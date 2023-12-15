Düzce Ticaret Borsası'nda (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,77 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa (yemlik) Kg HMS 5,88 Tombul kabuklu fındık Kg HMS 97,77 Buğday (yemlik kırmızı) Kg HMS 6,00

HMS: Hazır Müstahsil Satış