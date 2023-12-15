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        Düzce Ticaret Borsası

        Düzce Ticaret Borsası'nda (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,77 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:01 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:01
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        Düzce Ticaret Borsası
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        Düzce Ticaret Borsası'nda (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,77 liradan satıldı.

        DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün Birim Satış Şekli Ortalama
        Arpa (yemlik) Kg HMS 5,88
        Tombul kabuklu fındık Kg HMS 97,77
        Buğday (yemlik kırmızı) Kg HMS 6,00

        HMS: Hazır Müstahsil Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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