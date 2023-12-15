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        Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

        Düzce'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 16 kişi, daire balkonlarından tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 22:39 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:47
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        Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı
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        Düzce'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 16 kişi, daire balkonlarından tahliye edildi.

        Beyciler Mahallesi 1710 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan Şebnem K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğu ve koridorunu yoğun duman kapladı.

        Duman nedeniyle dışarıya çıkamayan daire sakinlerinden 3'ü çocuk 16 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle balkonlardan alınarak aşağıya indirildi.

        İtfaiye tarafından tahliye edilen vatandaşlar, bölgede bekletilen ambulanslara alınarak tedavi edildi.

        Öte yandan, iki dairenin sakinlerinden haber alınamadı. Evlerin kapıları polis nezaretinde kırılarak içeri girildi, ancak vatandaşların evlerinde olmadıkları görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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