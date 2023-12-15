Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Düzce'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 16 kişi, daire balkonlarından tahliye edildi.

Beyciler Mahallesi 1710 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan Şebnem K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğu ve koridorunu yoğun duman kapladı.

Duman nedeniyle dışarıya çıkamayan daire sakinlerinden 3'ü çocuk 16 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle balkonlardan alınarak aşağıya indirildi.

İtfaiye tarafından tahliye edilen vatandaşlar, bölgede bekletilen ambulanslara alınarak tedavi edildi.

Öte yandan, iki dairenin sakinlerinden haber alınamadı. Evlerin kapıları polis nezaretinde kırılarak içeri girildi, ancak vatandaşların evlerinde olmadıkları görüldü.