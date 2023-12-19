Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan vidanjör kullanılamaz hale geldi

Düzce'de seyir halindeki vidanjörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kanalizasyondan atık çekmek için Beyciler Mahallesi'ne giden E.G. idaresindeki belediyeye ait vidanjörün ön kısmından bir anda dumanlar çıktı. Alevler kısa sürede vidanjörün kupa kısmını sardı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol atına alarak söndürdü.

Yangında vidanjör kullanılamaz hale geldi.

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