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        Düzce'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden kuşlara yuva yaptı

        Düzce'de ilkokul öğrencileri, kuşların soğukta kalmamaları ve kolay yem bulmaları için atık malzemelerden yuva yaparak okul bahçesindeki ağaçlara astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:07
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        Düzce'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden kuşlara yuva yaptı
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        Düzce'de ilkokul öğrencileri, kuşların soğukta kalmamaları ve kolay yem bulmaları için atık malzemelerden yuva yaparak okul bahçesindeki ağaçlara astı.

        Namık Kemal İlkokulu 4D sınıfı öğrencileri, soğuk havanın etkili olduğu kentte okul bahçesinde yem arayan kuşları görünce harekete geçti.

        Sınıf öğretmeni Tuba Eşmekaya rehberliğinde velilerin desteğiyle geri dönüşüme uygun sünger, karton, plastik ve ahşap malzemelerden kuşlara ev yapan öğrenciler, yuvaları okullarının bahçesindeki ağaçlara astılar.

        Yuvalara yem bırakan öğrenciler, yine kuşlar için okul bahçesine de buğday serpti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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