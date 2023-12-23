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        Düzce'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Düzce'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:27
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        Düzce'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Düzce'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü tedaviye alındı.

        Hikmet G. idaresindeki 81 BU 626 plakalı otomobil, Körpeşler Mahallesi mevkisinde Hasan U'nun kullandığı 34 BD 209 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı otomobil sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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