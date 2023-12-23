Düzce'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzce'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü tedaviye alındı.

Hikmet G. idaresindeki 81 BU 626 plakalı otomobil, Körpeşler Mahallesi mevkisinde Hasan U'nun kullandığı 34 BD 209 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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