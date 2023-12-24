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        Düzce'de karı koca arasında çıkan tartışma sonrası iş yerine silahla ateş edildi

        Düzce'de karı koca arasında çıkan tartışmanın ardından bir iş yerine silahla ateş edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:16
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        Düzce'de karı koca arasında çıkan tartışma sonrası iş yerine silahla ateş edildi
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        Düzce'de karı koca arasında çıkan tartışmanın ardından bir iş yerine silahla ateş edildi.

        Atatürk Bulvarı'nda babalarının mobilya ve halı mağazaları yan yana olan A.K. ile eşi B.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sonrası kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi ile halı mağazasına giren A.K. ile babası A.K'nin de içinde bulunduğu grup iş yeri içerisinde 5 el ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralananın olmadığı olayda, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu arada iş yeri sahiplerinin amca çocukları oldukları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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