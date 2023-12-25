Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kuzey Çevreyolu Kalıcı Konutlar istikametinde seyreden Ö.F.Ş. idaresindeki 81 ET 299 plakalı otomobil, Düzce-Bahçeşehir yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan T.Y.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yaralıları otomobilde sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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