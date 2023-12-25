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        Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 01:42 Güncelleme: 25.12.2023 - 01:46
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        Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kuzey Çevreyolu Kalıcı Konutlar istikametinde seyreden Ö.F.Ş. idaresindeki 81 ET 299 plakalı otomobil, Düzce-Bahçeşehir yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan T.Y.S. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yaralıları otomobilde sıkıştıkları yerden çıkardı.

        Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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