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        Düzce'de fabrika ve okullarda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı

        Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:32
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        Düzce'de fabrika ve okullarda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı
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        Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik bilgilendirme yapıldı.

        İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18-22 Aralık tarihlerinde kent genelinde fabrikaları ve okulları ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

        Bu kapsamda 907 anneye ulaşan ekipler, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele, tedavi yöntemleri ve İçişleri Bakanlığının Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonunu (UYUMA) anlattı.

        Proje çerçevesinde ayrıca "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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