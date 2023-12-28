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        Düzce'de "Teröre Karşı Omuz Omuza" yürüyüşü düzenlendi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrenci toplulukları, "Teröre Karşı Omuz Omuza" yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 19:07 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:07
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        Düzce'de "Teröre Karşı Omuz Omuza" yürüyüşü düzenlendi
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrenci toplulukları, "Teröre Karşı Omuz Omuza" yürüyüşü düzenledi.

        Rektörlük önünde toplanan öğrenciler, Türk bayrakları ve birlik mesajı içeren pankartlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na sloganlar eşliğinde yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan DÜ Türk Birliği Topluluğu Başkanı Emirhan Kıra, son günlerde gelen şehit haberleri nedeniyle yüreklerini yandığını, terörü ve destekçilerini lanetlediklerini belirtti.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Genel Sekreter Nihat Yıldız, öğretim üyeleri ve daire başkanlarının da katıldığı yürüyüşün ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

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