Düzce'de otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serkan A'nın kullandığı Kamil Koç firmasına ait 16 SY 939 plakalı otobüs, Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Metek TOKİ ışıklı kavşakta yolun karşına geçmeye çalışan Ferhat Ö'nün (45) kullandığı 81 ADJ 613 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları görüntülerinden otobüs sürüsü Serkan A'nın kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan otobüs sürücüsünün polisteki işlemleri devam ediyor.