Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın kurtarıldı

Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Azmimilli Mahallesi Çınar Sokak'ta İsmet G'ye ait tek katlı evde yangın çıktı.

İsmet G'nin annesi Münevver G'nin (80) evde yalnız olduğu sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın, vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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