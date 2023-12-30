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        Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın kurtarıldı

        Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:08
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        Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın kurtarıldı
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        Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Azmimilli Mahallesi Çınar Sokak'ta İsmet G'ye ait tek katlı evde yangın çıktı.

        İsmet G'nin annesi Münevver G'nin (80) evde yalnız olduğu sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaşlı kadın, vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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