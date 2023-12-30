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        Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 18:23 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:23
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        Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        D-100 kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde Ferhat Gündüz idaresindeki 81 FK 836 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Gündüz, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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