Düzce'de cinayet zanlısı tutuklandı

Düzce'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Resul Kaplan'ın (55) 4 gün önce uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler O.Y. ve A.Y, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Y, tutuklandı, O.Y. ise konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle salıverildi.

Düzce Hamidiye Mahallesi'nde 27 Aralık’ta 81 BK 717 plakalı otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Resul Kaplan, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin şüpheli O.Y. gözaltına alınmıştı.

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