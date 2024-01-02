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        Düzce'de üst geçidin altında yaralı bulunan genç hastanede öldü

        Düzce'de üst geçidin altında yaralı bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:15
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        Düzce'de üst geçidin altında yaralı bulunan genç hastanede öldü
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        Düzce'de üst geçidin altında yaralı bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kuzey Çevre Yolu'ndaki Muncurlu üst geçidinin altında sabah saatlerinde yaralı bir kişi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından sağlık personeli, yaralıya müdahale etti.

        Ramazan Doğan (25) olduğu belirlenen yaralı, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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