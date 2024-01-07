Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Mahmut Aladağ'ın (52) kullandığı talaş yüklü 01 ANF 578 plakalı tır, Düzce gişelerini yaklaşık 2 kilometre geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Aladağ, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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