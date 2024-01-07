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        Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 00:58 Güncelleme: 07.01.2024 - 01:15
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        Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Mahmut Aladağ'ın (52) kullandığı talaş yüklü 01 ANF 578 plakalı tır, Düzce gişelerini yaklaşık 2 kilometre geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan Aladağ, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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