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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:16 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:16
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün istihbarat çalışması sonucu, şüpheli A.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

        Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılardan 3 kişinin uyuşturucu madde satın aldığını tespit eden ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan Ali E. ve Alaaddin E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Diğer 3 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak"tan idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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